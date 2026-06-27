CNN рассказал о хаосе в организации судоходства в Ормузском проливе

Телеканал указал, что сейчас в водной артерии действуют три маршрута: южный — у побережья Омана, центральный — он использовался еще до войны, а также северный, который контролирует Иран. Судовладельцы оказались в условиях неопределенности и опасаются атак со стороны Ирана, если не выберут согласованный с Тегераном маршрут, и санкций США за взаимодействие с иранскими властями. Суда, которые выбирают маршрут через Оман, сталкиваются с повышенным риском аварий из-за того, что проходят близко друг к другу.