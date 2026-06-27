CNN рассказал о хаосе в организации судоходства в Ормузском проливе

Ситуация в Ормузском проливе, несмотря на подписанное соглашение между США и Ираном, остается «очень хаотичной». Об этом CNN заявил главный фрахтовый аналитик компании Kpler, которая отслеживает глобальное судоходство, Мэтью Райт.
Телеканал указал, что сейчас в водной артерии действуют три маршрута: южный — у побережья Омана, центральный — он использовался еще до войны, а также северный, который контролирует Иран. Судовладельцы оказались в условиях неопределенности и опасаются атак со стороны Ирана, если не выберут согласованный с Тегераном маршрут, и санкций США за взаимодействие с иранскими властями. Суда, которые выбирают маршрут через Оман, сталкиваются с повышенным риском аварий из-за того, что проходят близко друг к другу.
«Все это очень запутывает безопасную навигацию в этих водах», — заявил CNN генеральный директор консалтинговой компании по морским рискам Marisks Димитрис Маниатис, отметив, что «нынешняя среда чрезвычайно опасна».
Собеседники журналистов отметили, что договоренность властей США и Ирана не отражается на реальной ситуации в море. Иран настаивает на своем праве управлять проливом, а новое иранское Управление водных путей Персидского залива (PGSA) требует от судов заполнять форму для получения «гарантии безопасного прохода».
«Мы исходим из состояния глубокого недоверия между сторонами, так что соглашение — это хороший первый шаг. Но очевидно, что существует большой разрыв между тем, что говорят США, и тем, что говорят иранцы», — сказал Райт, отметив, что «мы находимся в очень хаотичном периоде».
В четверг, 25 июня, Корпус стражей исламской революции (КСИР) предупредил суда, что они несут ответственность за любые последствия при проходе через пролив без разрешения или вне установленного маршрута.
Через несколько часов после этого контейнеровоз Ever Lovely был атакован иранским беспилотником, сообщил CNN американский чиновник. Трамп назвал атаку «глупым нарушением нашего соглашения о прекращении огня». 26 июня США нанесли удары по местам хранения иранских ракет и БПЛА, а также по береговым радарам. Отмечалось, что атака стала ответом на удар по коммерческому судну.
В свою очередь, Военно-морские силы КСИР в ночь на 27 июня по московскому времени нанесли удары по местам дислокации армии США на Ближнем Востоке. Затем под удар неизвестных сил попал еще один танкер.
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