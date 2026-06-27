Два похоронных бюро в Париже оказались переполнены из-за жары

«Такая активность может наблюдаться во время эпидемии, как, например, в январе прошлого года во время эпидемии гриппа, но не в июне», — сказала госпожа Шаррье (цитата по Franceinfo). По ее словам, в других регионах Франции также растет число пострадавших, но самые сильные последствия наблюдаются именно в Париже.