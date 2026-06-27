Вашингтон и Бейрут признали право Израиля на зону безопасности на юге Ливана

По его словам, это признание стало частью достигнутых договорённостей. Политик подчеркнул, что данный статус теперь зафиксирован на международном уровне.
Нетаньяху также раскрыл детали пилотного проекта по выводу войск. Военные покинут два участка на юге соседнего государства. Один из них расположен за пределами упомянутой зоны, а второй — непосредственно на ее границе.
Глава кабинета министров назвал заключённое ранее в Вашингтоне рамочное соглашение историческим. Документ был подписан с ливанской стороной.
«Это соглашение позволяет продвигаться к прекращению конфликта», — считает премьер. Он выразил уверенность, что документ открывает новые перспективы для стабилизации обстановки.
Зона безопасности на юге Ливана — это территория к югу от реки Литани, созданная в соответствии с Резолюцией 1701 Совета Безопасности ООН после конфликта 2006 года. Она задумывалась как демилитаризованная буферная полоса, свободная от негосударственных вооружённых формирований, где безопасность должны обеспечивать исключительно Вооружённые силы Ливана и Временные силы ООН в Ливане (ВСООНЛ). Однако на практике за прошедшие годы этот район превратился в зону глубокого недоверия: Израиль регулярно заявляет о военном присутствии к югу от Литани в нарушение резолюции, а командование ВСООНЛ сообщает об обнаружении тайников с оружием и туннелей. Ситуация обострилась осенью 2024 года, когда Израиль начал ограниченную наземную операцию для разрушения приграничной инфраструктуры, что привело к остановке патрулирования миротворцами.
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