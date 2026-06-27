Вашингтон и Бейрут признали право Израиля на зону безопасности на юге Ливана

Зона безопасности на юге Ливана — это территория к югу от реки Литани, созданная в соответствии с Резолюцией 1701 Совета Безопасности ООН после конфликта 2006 года. Она задумывалась как демилитаризованная буферная полоса, свободная от негосударственных вооружённых формирований, где безопасность должны обеспечивать исключительно Вооружённые силы Ливана и Временные силы ООН в Ливане (ВСООНЛ). Однако на практике за прошедшие годы этот район превратился в зону глубокого недоверия: Израиль регулярно заявляет о военном присутствии к югу от Литани в нарушение резолюции, а командование ВСООНЛ сообщает об обнаружении тайников с оружием и туннелей. Ситуация обострилась осенью 2024 года, когда Израиль начал ограниченную наземную операцию для разрушения приграничной инфраструктуры, что привело к остановке патрулирования миротворцами.