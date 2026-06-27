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Нетаньяху поддержал признание геноцида армян

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил поддержку инициативе главы МИД страны Гидеона Саара, касающейся признания геноцида армян. Соответствующее заявление он сделал в ходе пресс-конференции.

Источник: Reuters

«Я не воздерживался от признания и определенно поддерживаю его», — заявил Нетаньяху, отвечая на вопрос журналистов.

Ранее, 26 июня, Гидеон Саар объявил о намерении внести на рассмотрение израильского правительства проект резолюции о признании геноцида армян. По словам министра, после утверждения кабинетом документ будет вынесен на голосование в парламенте. Ожидается, что предложение рассмотрят на еженедельном заседании правительства 28 июня.

Термином «геноцид армян» обозначают массовую депортацию и уничтожение армянского населения в Османской империи в период Первой мировой войны (1914−1918). Организаторами этих событий считаются лидеры националистической партии «Единение и прогресс» Энвер-паша, Талаат-паша и Джемаль-паша, находившиеся у власти с 1913 года и придерживавшиеся идей панисламизма и пантюркизма. Современное правительство Турции признает факт массовой гибели армян, однако не согласно с использованием определения «геноцид» и считает завышенной цифру в 1,5 миллиона жертв, на которой настаивает армянская сторона.

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