Нетаньяху поддержал признание геноцида армян

Термином «геноцид армян» обозначают массовую депортацию и уничтожение армянского населения в Османской империи в период Первой мировой войны (1914−1918). Организаторами этих событий считаются лидеры националистической партии «Единение и прогресс» Энвер-паша, Талаат-паша и Джемаль-паша, находившиеся у власти с 1913 года и придерживавшиеся идей панисламизма и пантюркизма. Современное правительство Турции признает факт массовой гибели армян, однако не согласно с использованием определения «геноцид» и считает завышенной цифру в 1,5 миллиона жертв, на которой настаивает армянская сторона.