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Трамп показал себя в виде атланта, несущего Землю на плечах

Дональд Трамп опубликовал в соцсетях изображение, на котором он предстал в образе атланта, держащего на плечах земной шар. Публикация собрала тысячи лайков.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп в субботу представил себя публике в виде атланта, который держит на своих плечах земной шар. Изображение было опубликовано в его соцсети Truth Social.

На картинке Трамп, слегка пригнувшись под тяжестью ноши, несёт Землю на плечах. Через плечо у него перекинут флаг США, а ступает он по каменистой почве. Публикация вызвала интерес у пользователей: около 1,7 тысячи человек поделились сообщением, а примерно 6 тысяч отметили, что оно им нравится.

Ранее Трамп неоднократно использовал в своих публикациях яркие визуальные образы. В апреле он публиковал фото в образе короля, а в мае — в образе римского императора.

Нынешний пост стал частью его предвыборной кампании перед промежуточными выборами в ноябре. В подписи к изображению президент не пояснил, с чем связан именно этот образ, но сторонники расценили его как отсылку к его роли «защитника Америки».

Ранее Трамп призвал ускорить строительство секретного бального зала в Белом доме.

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