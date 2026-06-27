Трамп показал себя в виде атланта, несущего Землю на плечах

Президент США Дональд Трамп в субботу представил себя публике в виде атланта, который держит на своих плечах земной шар. Изображение было опубликовано в его соцсети Truth Social.
На картинке Трамп, слегка пригнувшись под тяжестью ноши, несёт Землю на плечах. Через плечо у него перекинут флаг США, а ступает он по каменистой почве. Публикация вызвала интерес у пользователей: около 1,7 тысячи человек поделились сообщением, а примерно 6 тысяч отметили, что оно им нравится.
Ранее Трамп неоднократно использовал в своих публикациях яркие визуальные образы. В апреле он публиковал фото в образе короля, а в мае — в образе римского императора.
Нынешний пост стал частью его предвыборной кампании перед промежуточными выборами в ноябре. В подписи к изображению президент не пояснил, с чем связан именно этот образ, но сторонники расценили его как отсылку к его роли «защитника Америки».
Ранее Трамп призвал ускорить строительство секретного бального зала в Белом доме.