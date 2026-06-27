Трамп показал себя в виде атланта, несущего Землю на плечах

На картинке Трамп, слегка пригнувшись под тяжестью ноши, несёт Землю на плечах. Через плечо у него перекинут флаг США, а ступает он по каменистой почве. Публикация вызвала интерес у пользователей: около 1,7 тысячи человек поделились сообщением, а примерно 6 тысяч отметили, что оно им нравится.