Al-Markaziya: Израиль выведет 28 июня войска из двух районов на юге Ливана

БЕЙРУТ, 27 июня. /ТАСС/. Ливан и Израиль договорились о создании двух первых «пилотных зон» в южной провинции Набатия в рамках подписанного в Вашингтоне рамочного соглашения, сообщило агентство Al-Markaziya.
По его информации, израильские оккупационные силы будут выведены в воскресенье, 28 июня, из населенных пунктов Заутар-эль-Гарбия к северу от реки Литани и Фрун, который расположен в пограничном округе Бинт-Джбейль. Эти районы займут военнослужащие ливанской армии, которые должны продемонстрировать способность держать ситуацию под контролем и противостоять возможным вылазкам шиитской организации «Хезболлах».
Глава муниципалитета Фруна Адель Баззи призвал правительство объявить поселок зоной бедствия, учитывая последствия израильских бомбардировок. По его словам, перед возвращением туда жителей потребуется восстановление хозяйственной инфраструктуры.
Ранее президент Ливана Джозеф Аун заявил, что рамочное соглашение, подписанное 26 июня в Вашингтоне по итогам пятого раунда переговоров с Израилем, стало «первым шагом на пути к окончательному прекращению военных действий и восстановлению суверенитета над южными районами, находящимися под оккупацией».