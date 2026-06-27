Al-Markaziya: Израиль выведет 28 июня войска из двух районов на юге Ливана

По его информации, израильские оккупационные силы будут выведены в воскресенье, 28 июня, из населенных пунктов Заутар-эль-Гарбия к северу от реки Литани и Фрун, который расположен в пограничном округе Бинт-Джбейль. Эти районы займут военнослужащие ливанской армии, которые должны продемонстрировать способность держать ситуацию под контролем и противостоять возможным вылазкам шиитской организации «Хезболлах».