В Германии начали масштабные сокращения в автопроме из-за Китая

По данным источников, Volkswagen может сократить до 100 тыс. рабочих мест — это одна шестая часть сотрудников — к 2030 году, Mercedes-Benz отменяет летние премии и внедряет программы «добровольного увольнения» (ею уже воспользовались 5,5 тыс. человек). Компания также оценила, что ее объем производства немедленно увеличится на 15%, если ее сотрудники вернутся к 40-часовой рабочей неделе вместо 35-часовой, которая действовала более 30 лет.