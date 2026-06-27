В Германии начали масштабные сокращения в автопроме из-за Китая

ЫНемецкие автомобильные гиганты начали беспрецедентную волну сокращений на фоне стремительного «захвата» европейского рынка китайскими брендами, пишет Financial Times.
По данным источников, Volkswagen может сократить до 100 тыс. рабочих мест — это одна шестая часть сотрудников — к 2030 году, Mercedes-Benz отменяет летние премии и внедряет программы «добровольного увольнения» (ею уже воспользовались 5,5 тыс. человек). Компания также оценила, что ее объем производства немедленно увеличится на 15%, если ее сотрудники вернутся к 40-часовой рабочей неделе вместо 35-часовой, которая действовала более 30 лет.
В свою очередь, BMW снизил прогноз прибыли — это объяснили спадом на рынке Китая и последствиями войны с Ираном, а также готовит сокращение штата до 10 тыс. сотрудников. С середины июня акции BMW упали на 13%, инвесторы готовятся к дальнейшему снижению прогнозов от других европейских автопроизводителей.
Как отмечает FT, в мае Volkswagen, Mercedes-Benz, Stellantis и Renault потеряли долю рынка, несмотря на рост продаж новых автомобилей в Европе на 4% в годовом выражении При этом совокупная доля рынка BYD, Chery и других китайских автопроизводителей впервые превысила 10%.
«Сегодня проигрывает каждый европейский игрок. Ситуация для европейских автопроизводителей — крайне сложная, потому что китайские развиваются в Европе гораздо быстрее, чем ожидалось. Европейцы продолжают терять объемы в Китае и сталкиваются с очень неблагоприятными условиями в США, в частности, из-за тарифов», — завил руководитель отдела автомобильных исследований в Kepler Cheuvreux Томас Бессон.
Накануне журнал Manager Magazin со ссылкой на источники писал, что Volkswagen намерен сократить около 100 тыс. сотрудников по всему миру в течение нескольких лет и прекратить производство на четырех заводах в Германии.
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