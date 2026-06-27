DPA: в Германии побит исторический рекорд жары

Кроме того, в ночи на четверг и на пятницу в Бад-Бергцаберне (земля Рейнланд-Пфальц) был повторен прежний рекорд самой теплой ночи в Германии с начала метеонаблюдений. По предварительным данным DWD, температура там оба раза не опускалась ниже 26,2 градуса. До этого единственным рекордсменом была гора Вайнбит — также в земле Рейнланд-Пфальц, — где 25 июля 2019 года столбик термометра тоже не опускался ниже 26,2 градуса. Из-за жары железнодорожный концерн Deutsche Bahn и другие железнодорожные перевозчики рекомендовали в выходные отказаться от необязательных поездок на поездах дальнего следования и пригородного сообщения.