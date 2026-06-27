DPA: в Германии побит исторический рекорд жары

БЕРЛИН, 27 июня. /ТАСС/. В Германии обновлен абсолютный температурный рекорд за всю историю наблюдений. 27 иююня показатель составил 41,5 градуса Цельсия, передает агентство DPA со ссылкой на предварительные данные Германской метеослужбы (DWD).
Температурный рекорд в стране, как сообщили метеорологи, фиксируется уже второй день подряд. Предварительный пиковый показатель в 41,5 градуса был зарегистрирован в 16:20 (17:20 мск) в Меккерн-Древице (федеральная земля Саксония-Анхальт). 26 июня DWD зафиксировала в Саарбрюккен-Бурбахе температуру 41,3 градуса — на тот момент самый высокий показатель за всю историю наблюдений в Германии. В субботу этот рекорд на той же метеостанции был снова побит: в 15:00 (16:00 мск) термометр на северо-западе столицы Саара показал 41,4 градуса.
Все эти данные являются предварительными и впоследствии могут быть скорректированы метеослужбой. Предыдущий абсолютный рекорд жары в Германии составлял 41,2 градуса Цельсия — он был зафиксирован 25 июля 2019 года в Тенисворсте и Дуйсбург-Баэрле (земля Северный Рейн-Вестфалия). Таким образом, в июне по всей стране было побито сразу несколько рекордов: помимо абсолютного температурного максимума за всю историю наблюдений, был обновлен и июньский рекорд для Германии. Ранее он составлял 39,6 градуса и был зафиксирован 30 июня 2019 года в Бернбурге (земля Саксония-Анхальт).
Кроме того, в ночи на четверг и на пятницу в Бад-Бергцаберне (земля Рейнланд-Пфальц) был повторен прежний рекорд самой теплой ночи в Германии с начала метеонаблюдений. По предварительным данным DWD, температура там оба раза не опускалась ниже 26,2 градуса. До этого единственным рекордсменом была гора Вайнбит — также в земле Рейнланд-Пфальц, — где 25 июля 2019 года столбик термометра тоже не опускался ниже 26,2 градуса. Из-за жары железнодорожный концерн Deutsche Bahn и другие железнодорожные перевозчики рекомендовали в выходные отказаться от необязательных поездок на поездах дальнего следования и пригородного сообщения.
Автомобильное движение тоже страдает от тепловых повреждений. Согласно данным Общегерманского автомобильного клуба (ADAC), в настоящее время на ряде автобанов во многих федеральных землях введены перекрытия и ограничения скорости. Во многих местах дорожное полотно вспучивается от жары из-за расширения бетона. По данным компании Autobahn GmbH, это касается прежде всего старых участков дорог, которые подвергались высокой нагрузке или уже неоднократно ремонтировались.
Аномальная жара в ФРГ.
Уже несколько дней волна экстремальной жары удерживает температуру в Германии у отметки в 40 градусов и выше, заставляя жителей сильно страдать от зноя. Подобные экстремальные погодные условия стали происходить в ФРГ чаще из-за климатического кризиса, и в будущем эта тенденция, как ожидается, усилится. В ночь на 28 июня на севере и северо-западе страны возможны локальные грозы с высоким риском шторма. Ночные минимумы, согласно прогнозу, составят от 18 до 25 градусов. Небольшое ослабление зноя придет в Германию только в понедельник.
Достаточное количество данных с метеостанций для расчета относительно точного пространственного распределения температуры в Германии появилось только в 1881 году. По этой причине сведения, например, об аномально теплых или холодных месяцах, как правило, привязываются к этой дате.