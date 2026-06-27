Трамп опубликовал изображение себя в виде атланта с Землёй на плечах

Использование Дональдом Трампом изображений, сгенерированных искусственным интеллектом, стало системной и неотъемлемой частью его политической коммуникации, особенно в преддверии промежуточных выборов. Его аккаунт в Truth Social превратился в поток провокационных мемов, которые превозносят его самого и высмеивают политических оппонентов. Публикуемые образы варьируются от героических (Трамп как супермен, король, военачальник в золотых доспехах или божественная фигура, спасающая мир) до откровенно оскорбительных в адрес противников, что эксперты характеризуют как «кампанию через троллинг», призванную вызывать эмоции и укреплять связь с базой сторонников.