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Трамп опубликовал изображение себя в виде атланта с Землёй на плечах

Президент США Дональд Трамп опубликовал изображение, на котором он предстаёт в образе атланта, держащего на плечах земной шар. Публикация появилась на странице политика в соцсети Truth Social.

Источник: Life.ru

На картинке Трамп изображён слегка пригнувшимся под тяжестью Земли. Через его плечо перекинут флаг США. Президент США ступает по каменистой почве.

Публикация собрала около 1,7 тысячи репостов и примерно 6 тысяч лайков.

Использование Дональдом Трампом изображений, сгенерированных искусственным интеллектом, стало системной и неотъемлемой частью его политической коммуникации, особенно в преддверии промежуточных выборов. Его аккаунт в Truth Social превратился в поток провокационных мемов, которые превозносят его самого и высмеивают политических оппонентов. Публикуемые образы варьируются от героических (Трамп как супермен, король, военачальник в золотых доспехах или божественная фигура, спасающая мир) до откровенно оскорбительных в адрес противников, что эксперты характеризуют как «кампанию через троллинг», призванную вызывать эмоции и укреплять связь с базой сторонников.

Ранее Дональд Трамп представил дизайн нового американского паспорта с собственным портретом. Американский лидер опубликовал изображение в Truth Social с подписью: «Новый паспорт США, который говорит: “Добро пожаловать, но будьте хорошими!”» Портрет Трампа обрамлён текстом Декларации независимости США, элементами американского флага, золотым тиснением и подписью президента. На другом развороте размещена гравюра по мотивам картины «Декларация независимости» и надпись «Соединённые Штаты Америки 250».

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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