Нетаньяху заявил о планах создать широкое национальное правительство после выборов

Нетаньяху впервые стал премьер-министром Израиля в 1996 году. Он шесть раз формировал кабмин по итогам выборов, пост премьер-министра он ранее занимал с 1996 по 1999 и с 2009 по 2021 год, срок его нынешних полномочий начался в конце 2022 года. В общей сложности он провел во главе правительства свыше 18 лет — больше любого политика в 78-летней истории Государства Израиль.