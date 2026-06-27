Финский политик Армандо Мема, представляющий партию «Альянс свободы», раскритиковал председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. Поводом стало ее заявление о поддержке Украины и позиции ЕС в противостоянии с Россией.
Мема обратил внимание на недавнее выступление главы ЕК, в котором она с улыбкой сообщила о выделении Киеву 200 миллиардов евро и планах направить еще 90 миллиардов. Политик назвал такую позицию проявлением цинизма.
«Такой уровень заносчивости, выраженный в открытом признании своих собственных грехов и гордости ими, является чистым злом», — написал он в соцсетях.
Как подчеркнул представитель финской партии, западные лидеры нередко заявляют об отсутствии средств для поддержки экономики Евросоюза. Однако при необходимости финансирования военных действий деньги находятся чрезвычайно быстро.
Ранее Мема заявил, что Владимир Зеленский лишь декларирует готовность к диалогу с Москвой, но фактически не намерен приступать к переговорам.