Нетаньяху заявил о намерении сформировать широкую коалицию к предстоящим выборам

Первые после нападения «Хамаса» 7 октября 2023 года выборы в Израиле должны пройти не позднее 27 октября. Биньямин Нетаньяху намерен участвовать в них. Reuters со ссылкой на опрос «Израильского института демократии» прогнозирует, что коалиция премьер-министра не сможет получить большинство на выборах, так как около 60% израильтян настроены против его переизбрания.