Нетаньяху заявил о намерении сформировать широкую коалицию к предстоящим выборам

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намерен сформировать обширную коалицию в преддверии октябрьских выборов в Кнессет. Он заявил, что хочет «дистанцироваться как от левых, так и от правых».
«Я намерен создать широкое национальное правительство, не правое правительство, не левое правительство, которое зависит от арабских партий, а широкое национальное правительство», — сказал господин Нетаньяху (цитата по The Times of Israel). По его словам, так он хочет «установить мир» между гражданами Израиля, чтобы «и дальше пожинать плоды дипломатических побед», подобных соглашению с Ливаном.
Кроме того, израильский премьер добавил, что расширенный состав правительственной коалиции сможет достичь взаимопонимания по наиболее спорным вопросам. Среди них, по его словам, — призыв евреев харедим на военную службу.
Первые после нападения «Хамаса» 7 октября 2023 года выборы в Израиле должны пройти не позднее 27 октября. Биньямин Нетаньяху намерен участвовать в них. Reuters со ссылкой на опрос «Израильского института демократии» прогнозирует, что коалиция премьер-министра не сможет получить большинство на выборах, так как около 60% израильтян настроены против его переизбрания.