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У берегов Венесуэлы произошло землетрясение магнитудой 5,4

Землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировано у берегов Венесуэлы.

Землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировано у берегов Венесуэлы.

Об этом сообщили в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре (EMSC).

Как отмечается, подземные толчки зафиксированы в 19:20 по времени UTC (22:20 мск) в 60 км к западу от Каракаса. Очаг залегал на глубине 35 км.

По последним данным, в результате землетрясения в Венесуэле погибли не менее 1430 человек.

Ранее RT поговорил с девушкой из Венесуэлы, которая провела два дня под завалами и выжила. На неё рухнул дом во время землетрясения.

Как сообщали в ООН, землетрясение в Венесуэле могло затронуть более 6,7 млн человек.

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