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Игроки сборной Уругвая своим ходом улетят после вылета с ЧМ-2026, им отменили чартерный рейс

Уругвайская футбольная ассоциация (AUF) отменила чартерный рейс для команды после её вылета с чемпионата мира — 2026.

Источник: RT на русском

Уругвайская футбольная ассоциация (AUF) отменила чартерный рейс для команды после её вылета с чемпионата мира — 2026.

По информации журналиста Мартина Чаркеро, каждому игроку придётся вернуться с мундиаля из США коммерческим рейсом.

Накануне Уругвай уступил Испании в третьем туре группового этапа. Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу «красной фурии». Таким образом, команда заняла третье место в группе H и досрочно вылетела с турнира.

Ранее сообщалось, что тренер Уругвая Бьелса накричал на журналистов после вылета команды с ЧМ-2026.

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