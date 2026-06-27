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Экс-премьер Британии Мейджор: у Бёрнема нет нужного международного опыта

Бывший британский премьер-министр Джон Мейджор выразил мнение, что бывший мэр Манчестера Энди Бёрнем, который может быть утверждён на посту премьера Великобритании, не имеет нужного международного опыта.

Бывший британский премьер-министр Джон Мейджор выразил мнение, что бывший мэр Манчестера Энди Бёрнем, который может быть утверждён на посту премьера Великобритании, не имеет нужного международного опыта.

Об этом он сказал в беседе с The Independent.

«Мистер Бёрнем добился успеха на посту мэра Манчестера, но решение вопросов, связанных с автобусным сообщением, несколько отличается от решения проблем, связанных с правительством», — заявил Мейджор.

Ранее новостной канал Sky News со ссылкой на источники писал, что Бёрнем может быть утверждён на посту премьера Великобритании до 17 июля.