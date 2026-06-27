Армия Ливана предупредила о недопустимости уличных беспорядков в Бейруте

БЕЙРУТ, 27 июня. /ТАСС/. Командование ливанской армии призвало граждан к бдительности и предотвращению любых нарушений общественного порядка посредством неправомерных действий.
«Учитывая исключительные вызовы, стоящие перед Ливаном, мы подтверждаем свое уважение к свободе мирного выражения мнений, но предупреждаем о недопустимости блокирования дорог, нападений на государственную и частную собственность, которые ставят под угрозу безопасность в столице», — указывается в заявлении военных, распространенном в X.
Руководство «Хезболлах» ранее объявило, что не признает «унизительного договора», который узаконивает оккупацию и превращает Ливан «в игрушку в руках Израиля».