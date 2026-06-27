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Экономист Остапкович: доллар может выйти в район 86 рублей к концу года

Научный руководитель Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович спрогнозировал ситуацию на валютном рынке.

Научный руководитель Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович спрогнозировал ситуацию на валютном рынке.

«Я могу сказать, что тенденция будет идти к ослаблению рубля и к росту доллара», — сказал он в беседе с Lenta.ru.

По словам экономиста, если к концу года не будет форс-мажорных ситуаций, доллар может выйти в район 86 рублей.

Остапкович считает курс 86—88 рублей за доллар комфортным для бюджета России, предприятий и экспортно ориентированных организаций.

Ранее начальник отдела исследований инвестиционных стратегий «Альфа-Форекса» Спартак Соболев в беседе с RT отметил, что продолжающееся ослабление позиций рубля в третьей декаде июня объясняется совокупностью факторов.