Экономист Остапкович: доллар может выйти в район 86 рублей к концу года

Научный руководитель Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович спрогнозировал ситуацию на валютном рынке.
«Я могу сказать, что тенденция будет идти к ослаблению рубля и к росту доллара», — сказал он в беседе с Lenta.ru.
По словам экономиста, если к концу года не будет форс-мажорных ситуаций, доллар может выйти в район 86 рублей.
Остапкович считает курс 86—88 рублей за доллар комфортным для бюджета России, предприятий и экспортно ориентированных организаций.
Ранее начальник отдела исследований инвестиционных стратегий «Альфа-Форекса» Спартак Соболев в беседе с RT отметил, что продолжающееся ослабление позиций рубля в третьей декаде июня объясняется совокупностью факторов.