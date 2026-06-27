Политолог Самонкин заявил о борьбе Франции и Германии за лидерство в ЕС

Председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин выразил мнение, что в Евросоюзе идёт борьба за лидерство между Великобританией, Германией и Францией.
В беседе с NEWS.ru он заявил, что на фоне конфликта на Ближнем Востоке США, по его словам, перестали активно заниматься вопросами европейской безопасности.
Ранее политолог Иван Мезюхо выразил мнение, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц критикуют возможные контакты председателя Европейского совета Антониу Кошты с представителями России, поскольку не заинтересованы в снижении напряжённости вокруг Украины.