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Политолог Самонкин заявил о борьбе Франции и Германии за лидерство в ЕС

Председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин выразил мнение, что в Евросоюзе идёт борьба за лидерство между Великобританией, Германией и Францией.

Председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин выразил мнение, что в Евросоюзе идёт борьба за лидерство между Великобританией, Германией и Францией.

В беседе с NEWS.ru он заявил, что на фоне конфликта на Ближнем Востоке США, по его словам, перестали активно заниматься вопросами европейской безопасности.

«Внутри ЕС не только пошли инициативы о создании своего НАТО, своей собственной системы безопасности, но и в первую очередь кто будет главным лидером этого альянса», — сказал Самонкин.

Ранее политолог Иван Мезюхо выразил мнение, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц критикуют возможные контакты председателя Европейского совета Антониу Кошты с представителями России, поскольку не заинтересованы в снижении напряжённости вокруг Украины.

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