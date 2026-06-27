Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Военный эксперт Лямин назвал обмен ударами США и Ирана локальным

Военный эксперт Юрий Лямин выразил мнение, что новый инцидент в Ормузском проливе не означает срыва перемирия между США и Ираном.

Военный эксперт Юрий Лямин выразил мнение, что новый инцидент в Ормузском проливе не означает срыва перемирия между США и Ираном.

В беседе с газетой «Взгляд» он отметил, что речь идёт не о специально спланированной эскалации, а о продолжении стычек, которые происходили в регионе и до подписания меморандума о перемирии.

«То, что мы видим сейчас, — это примерно тот же самый алгоритм действий», — сказал Лямин.

По его словам, подобные эпизоды остаются в жёстко очерченных географических рамках. Эксперт считает, что стороны будут пытаться сохранить общие рамки договорённостей, поскольку в этом заинтересованы и Вашингтон, и Тегеран.

Ранее Министерство иностранных дел Ирана заявило, что удары США по объектам на юге страны являются нарушением меморандума о взаимопонимании и международного права.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше