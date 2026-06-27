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В МВД Татарстана призвали предупредить детей о рисках предложений «лёгкого заработка»

МВД по Республике Татарстан призвало родителей поговорить с детьми об опасности предложений «лёгкого заработка».

МВД по Республике Татарстан призвало родителей поговорить с детьми об опасности предложений «лёгкого заработка».

Об этом сообщает ГТРК «Татарстан».

В ведомстве напомнили, что мошенники и злоумышленники могут вовлекать молодых людей в преступные схемы, рассчитывая на недостаток жизненного опыта.

Подросткам посоветовали не соглашаться на сомнительные предложения о подработке и советоваться с родителями перед принятием таких решений.

В полиции подчеркнули, что своевременный разговор поможет уберечь подростков от участия в противоправной деятельности.

Ранее сообщалось, что мошенники используют блоги, игры и знакомства для атак на пользователей.