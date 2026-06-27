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Доцент Вахрушев объяснил, почему время землетрясений нельзя точно предсказать

Доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической академии КФУ Игорь Вахрушев рассказал, почему учёные пока не могут точно прогнозировать время землетрясений.

Доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической академии КФУ Игорь Вахрушев рассказал, почему учёные пока не могут точно прогнозировать время землетрясений.

В эфире телеканала «Крым 24» он отметил, что очаги землетрясений располагаются слишком глубоко — иногда до 40 км под поверхностью земли.

«Проблема прогноза в том, что оно может произойти завтра, а может через пять тысяч лет», — подчеркнул Вахрушев.

Ранее RT поговорил с девушкой из Венесуэлы, которая провела два дня под завалами и выжила. На неё рухнул дом во время землетрясения.

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