Доцент Вахрушев объяснил, почему время землетрясений нельзя точно предсказать

Доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической академии КФУ Игорь Вахрушев рассказал, почему учёные пока не могут точно прогнозировать время землетрясений.
В эфире телеканала «Крым 24» он отметил, что очаги землетрясений располагаются слишком глубоко — иногда до 40 км под поверхностью земли.
«Проблема прогноза в том, что оно может произойти завтра, а может через пять тысяч лет», — подчеркнул Вахрушев.
Ранее RT поговорил с девушкой из Венесуэлы, которая провела два дня под завалами и выжила. На неё рухнул дом во время землетрясения.