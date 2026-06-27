Финэксперт Волкова: просрочки даже на 100—200 рублей могут помешать получению ипотеки

По словам эксперта, отсутствие кредитной истории не всегда является преимуществом: для банка это неопределённость, поскольку нет данных о том, как человек обслуживает кредиты. Повышенным риском также считается ситуация, когда после оформления ипотеки на выплаты будет уходить около 40—50% дохода.