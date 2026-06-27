Мама Роналду — о ЧМ-2026: горжусь, что мой сын продолжает писать историю

Долореш Авейру, мама нападающего Криштиану Роналду, высказалась об участии португальского игрока в чемпионате мира — 2026.
«Я горжусь тем, что мой сын продолжает писать историю. Хочу поблагодарить всех фанатов, которые нас поддерживают. Ты очень многое дал миру. Целую, сын, твоя мама всегда рядом», — сказала Авейру.
Напомним, что Роналду подвергался жёсткой критике после стартового матча с ДР Конго (1:1). В этой игре он не смог отметиться голевыми действиями.
Во втором туре Португалия разгромила Узбекистан со счётом 5:0. Форвард оформил дубль.
Ранее Юрий Жирков высказался о шансах Португалии на ЧМ-2026.