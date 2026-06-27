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Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у побережья японского острова Хонсю

У побережья японского острова Хонсю зафиксировано землетрясение магнитудой 6,1, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

У побережья японского острова Хонсю зафиксировано землетрясение магнитудой 6,1, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Подземные толчки зафиксированы в 23:21 мск в 76 км к юго-востоку от города Хатинохе. Очаг залегал на глубине 32 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не было.

Также вечером 27 июня землетрясение магнитудой 5,4 произошло у берегов Венесуэлы.

Ранее RT поговорил с девушкой из Венесуэлы, которая провела два дня под завалами и выжила. На неё рухнул дом во время землетрясения.

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