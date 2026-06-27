Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у побережья японского острова Хонсю

У побережья японского острова Хонсю зафиксировано землетрясение магнитудой 6,1, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Подземные толчки зафиксированы в 23:21 мск в 76 км к юго-востоку от города Хатинохе. Очаг залегал на глубине 32 км.
Информации о пострадавших и разрушениях не было.
Также вечером 27 июня землетрясение магнитудой 5,4 произошло у берегов Венесуэлы.
Ранее RT поговорил с девушкой из Венесуэлы, которая провела два дня под завалами и выжила. На неё рухнул дом во время землетрясения.
Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.Читать дальше