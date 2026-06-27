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В Венесуэле спасли из-под завалов 11-летнего мальчика

В Венесуэле колумбийские спасатели вытащили из-под завалов живого ребенка.

Источник: © РИА Новости

КАРАКАС, 27 июн — РИА Новости. Колумбийские спасатели в Венесуэле вытащили из-под завалов живого 11-летнего мальчика, сообщило колумбийское министерство обороны.

«Это чудо! Моисеса спасли живым. После 70 часов, проведенных под завалами, команда USAR COL-1 из Колумбии успешно спасла 11-летнего Моисеса в ходе операции, которая вселяет в нас надежду», — говорится в сообщении в соцсети X.

В Венесуэле произошли две серии мощных подземных толчков, магнитуда первой из которых, по оценке Геологической службы США, составила 7,2, а второй — 7,5. После этого произошло 430 афтершоков. По последним данным властей Венесуэлы, число погибших возросло до 1430, медицинская помощь оказана 3238 пострадавшим. Были разрушены многие жилые дома, повреждены инфраструктура и больницы, закрыт главный аэропорт страны.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагическими последствиями разрушительного землетрясения. Москва заявила о готовности помочь Каракасу.

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