Ганский колдун взял ответственность за вылет Турции с ЧМ-2026

Ганский духовный целитель Нана Кваку Бонсам продолжает настаивать на своём вмешательстве в результаты матчей на чемпионате мира — 2026.
По его словам, он приложил руку к вылету сборной Турции. Команда заняла четвёртое место в группе D, набрав три очка.
«Это была огромная ошибка. Я приготовил особое заклинание, чтобы ослабить соперника Ганы на ЧМ-2026, но во время ритуала мой ученик поскользнулся, держа карту, и магическая энергия переместилась на Турцию», — заявил колдун в соцсетях.
Перед матчем между Англией и Ганой Бонсам заявил, что своими магическими способностями дестабилизирует Гарри Кейна. В итоге встреча завершилась со счётом 0:0.
Ранее сообщалось, что ганский колдун поможет отменить отстранение сборной России по футболу.