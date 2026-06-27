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Ганский колдун взял ответственность за вылет Турции с ЧМ-2026

Ганский духовный целитель Нана Кваку Бонсам продолжает настаивать на своём вмешательстве в результаты матчей на чемпионате мира — 2026.

Источник: RT на русском

Ганский духовный целитель Нана Кваку Бонсам продолжает настаивать на своём вмешательстве в результаты матчей на чемпионате мира — 2026.

По его словам, он приложил руку к вылету сборной Турции. Команда заняла четвёртое место в группе D, набрав три очка.

«Это была огромная ошибка. Я приготовил особое заклинание, чтобы ослабить соперника Ганы на ЧМ-2026, но во время ритуала мой ученик поскользнулся, держа карту, и магическая энергия переместилась на Турцию», — заявил колдун в соцсетях.

Перед матчем между Англией и Ганой Бонсам заявил, что своими магическими способностями дестабилизирует Гарри Кейна. В итоге встреча завершилась со счётом 0:0.

Ранее сообщалось, что ганский колдун поможет отменить отстранение сборной России по футболу.