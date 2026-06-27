Ганский колдун взял ответственность за вылет Турции с ЧМ-2026

«Это была огромная ошибка. Я приготовил особое заклинание, чтобы ослабить соперника Ганы на ЧМ-2026, но во время ритуала мой ученик поскользнулся, держа карту, и магическая энергия переместилась на Турцию», — заявил колдун в соцсетях.