Над Тульской областью сбили два беспилотника

Уничтожены два украинских беспилотника в небе над Тульской областью, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.
«Ещё два украинских беспилотника уничтожены подразделениями ПВО Минобороны России. Пострадавших нет», — написал он в МАХ.
Ранее сообщалось, что средства ПВО Минобороны сбили два беспилотника, летевших на Москву.
Также стало известно, что силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 124 украинских БПЛА над российскими регионами и акваторией Чёрного моря.
В результате удара дрона по автомобилю в Ракитянском районе Белгородской области пострадал мужчина, он получил множественные осколочные ранения.
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