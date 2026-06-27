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Над Тульской областью сбили два беспилотника

Уничтожены два украинских беспилотника в небе над Тульской областью, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

Источник: RT на русском

Уничтожены два украинских беспилотника в небе над Тульской областью, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

«Ещё два украинских беспилотника уничтожены подразделениями ПВО Минобороны России. Пострадавших нет», — написал он в МАХ.

Ранее сообщалось, что средства ПВО Минобороны сбили два беспилотника, летевших на Москву.

Также стало известно, что силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 124 украинских БПЛА над российскими регионами и акваторией Чёрного моря.

В результате удара дрона по автомобилю в Ракитянском районе Белгородской области пострадал мужчина, он получил множественные осколочные ранения.

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