Капитана сборной Кабо-Верде обвинили в изнасиловании

После одного из матчей девушку пригласили в комнату сборной. По словам пострадавшей, она шла туда по работе, но обнаружила, что команда устроила вечеринку. Почувствовав себя плохо, она вернулась в свой номер. Вскоре после этого она услышала стук в дверь и открыла ее — на пороге оказался Райан Мендеш.