Русскоязычный бизнесмен продал Неймару часы за $1 млн

Русскоязычный американский ювелир и часовщик Джейкоб Арабо встретился с нападающим сборной Бразилии Неймаром во время чемпионата мира — 2026.
«Будучи давним другом бренда, Неймар нашёл время заглянуть в бутик в Нью-Йорке, чтобы лично приобрести часы у Арабо», — написал владелец бренда.
По информации Globo, 34-летний футболист приобрёл часы стоимостью $1 млн.
25 июня игрок вышел на поле в футболке сборной Бразилии впервые за 980 дней. Он появился в матче третьего тура группы C с Шотландией (3:0).
Ранее Неймар признался, что плакал в раздевалке после дебюта на ЧМ-2026.