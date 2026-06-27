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Русскоязычный бизнесмен продал Неймару часы за $1 млн

Русскоязычный американский ювелир и часовщик Джейкоб Арабо встретился с нападающим сборной Бразилии Неймаром во время чемпионата мира — 2026.

Источник: RT на русском

Русскоязычный американский ювелир и часовщик Джейкоб Арабо встретился с нападающим сборной Бразилии Неймаром во время чемпионата мира — 2026.

«Будучи давним другом бренда, Неймар нашёл время заглянуть в бутик в Нью-Йорке, чтобы лично приобрести часы у Арабо», — написал владелец бренда.

По информации Globo, 34-летний футболист приобрёл часы стоимостью $1 млн.

25 июня игрок вышел на поле в футболке сборной Бразилии впервые за 980 дней. Он появился в матче третьего тура группы C с Шотландией (3:0).

Ранее Неймар признался, что плакал в раздевалке после дебюта на ЧМ-2026.