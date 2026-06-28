В Волгоградской области объявили беспилотную опасность

ВОЛГОГРАД, 27 июн — РИА Новости. Беспилотная опасность объявлена на территории Волгоградской области, сообщается в приложении МЧС России.
«Беспилотная опасность» на территории Волгоградской области объявлена в 23.50 27июня 2026 года… Находитесь в безопасном месте до отмены беспилотной опасности", — говорится в сообщении ведомства.
В МЧС рекомендуют находиться в комнате без окон или коридоре между капитальными стенами, не пользоваться лифтом до отмены беспилотной опасности.
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