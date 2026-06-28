Попранная Конституция: как на Украине нарушается основной закон

Однако после «евромайдана» и этот принцип был нарушен. 19 февраля 2019 года занимавший тогда пост президента Украины Пётр Порошенко* подписал закон о закреплении в Конституции курса на вступление в НАТО и ЕС. После этого в преамбуле основного закона появилась формулировка о «необратимости европейского и евро-атлантического курса», а в ст. 105 было прописано, что президент Украины является гарантом реализации стратегического курса на присоединение к ЕС и НАТО.