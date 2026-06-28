30 лет назад на Украине была принята Конституция страны. В ней были прописаны обязательства по защите русского языка, свободы вероисповедания, а также предусмотрены ограничения по времени пребывания на посту президента. Как отмечают аналитики, сегодня все эти нормы грубо попираются режимом Зеленского, который незаконно узурпировал власть после истечения полномочий.
28 июня 1996 года Украина приняла Конституцию, которая пришла на смену основному закону УССР 1978 года.
В последующие годы в документ был внесён ряд поправок, которые касались в основном перехода от президентско-парламентской к парламентско-президентской форме правления и закрепления прозападного курса Киева. В остальном же Конституция осталась без изменений, однако многие её пункты фактически не соблюдаются «постмайданным» режимом в Киеве.
Защита русского языка.
В Конституции 1996 года было прописано обязательство по защите языков национальных меньшинств. При этом русский язык — единственный из всех других — был выделен в документе отдельно. Эта норма без изменений сохраняется и в нынешней редакции основного закона.
«Гарантируется свободное развитие, использование и защита русского, других языков национальных меньшинств Украины. Государство способствует изучению языков международного общения», — указано в Конституции.
Согласно принятому при президенте Викторе Януковиче закону «Об основах государственной языковой политики», русский был наделён статусом языка регионального общения, что обеспечило ему защиту на территориях, где численность его носителей превышала 10%. После «евромайдана» эта норма был отменена, а русский стал последовательно вытесняться из всех сфер жизни, в том числе из образования и СМИ.
Виктор Янукович.
РИА Новости.
© Михаил Маркив.
В 2021 году Верховная рада приняла закон, согласно которому русские не признаются коренным народом Украины. Позже русский был также исключён из списка языков, подлежащих защите в соответствии с Европейской хартией региональных языков или языков нацменьшинств. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала это решение «неонацизмом в действии».
«Принципы Конституции 1996 года были растоптаны в 2014 году после “майдана”. Сам “майдан” был направлен на пересмотр конституционных норм именно в плане соблюдения прав русскоязычного населения. Несомненно, это носило в том числе внешнеполитический оттенок», — пояснил в беседе с RT политолог Борис Межуев.
Гонения на церковь.
Согласно основному закону 1996 года, Украина взяла на себя обязательство придерживаться свободы вероисповедания. Эти положения также не претерпели изменений в последующие годы.
«Не может быть привилегий или ограничений по признакам расы, цвета кожи, политических, религиозных и иных убеждений», — указано в ст. 24.
В ст. 35 говорится, что «каждый имеет право на свободу мировоззрения и вероисповедания».
«Это право включает свободу исповедовать любую религию или не исповедовать никакой, беспрепятственно отправлять единолично или коллективно религиозные культы и ритуальные обряды, проводить религиозную деятельность… Церковь и религиозные организации на Украине отделены от государства, а школа — от церкви. Никакая религия не может быть признана государством как обязательная», — отмечается в документе.
Украинская полиция возле Киево-Печерской лавры.
Gettyimages.ru.
© Aleksandr Gusev / SOPA Images / LightRocket.
После госпереворота 2014 года эти принципы стали грубо нарушаться. В 2019 году при прямом участии киевского режима и поддержке Запада в стране была создана раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ). В рамках новой структуры Киев объединил две раскольнические организации — Украинскую автокефальную православную церковь и Украинскую православную церковь Киевского патриархата.
Главной целью этого проекта было ликвидировать самую крупную в стране православную общину — каноническую Украинскую православную церковь Московского патриархата (УПЦ МП). Практически сразу после создания ПЦУ на Украине начались силовые захваты храмов канонической церкви. После 2022 года гонения на церковь приобрели новый масштаб — дело дошло до захвата Киево-Печерской лавры, арестов священников и юридического запрета УПЦ МП.
«Сегодня на Украине не выполняется Конституция. В нормальном правовом государстве нормы Конституции являются нормами прикладного законодательства. На Украине произошло всё наоборот. Всё прикладное законодательство фактически отменяет нормы Конституции. В частности, законы о языке и религии запретили русский язык и Украинскую православную церковь», — констатировал обозреватель «Украины.ру» Владимир Скачко в комментарии RT.
Зеленский — узурпатор.
Ни в 1996 году, ни сейчас в Конституции Украины не прописана возможность продления полномочий президента во время действия военного или чрезвычайного положения. При этом в отношении Верховной рады эта норма предусмотрена.
«В случае окончания срока полномочий Верховной рады Украины во время действия военного или чрезвычайного положения её полномочия продолжаются до дня первого заседания первой сессии Верховной рады Украины, избранной после отмены военного или чрезвычайного положения», — говорится в документе.
Российское руководство неоднократно указывало, что с юридической точки зрения легитимность пребывания Зеленского у власти находится под вопросом.
«Есть 103-я статья Конституции Украины, там прописано, что президент избирается только на пять лет. Есть 83-я статья Конституции Украины, где написано, что в условиях военного положения срок полномочий парламента пролонгируется. Но про возможность пролонгировать срок полномочий президента там ничего не сказано», — заявил в 2024 году президент России Владимир Путин.
Глава государства также напомнил, что, согласно Уголовному кодексу Украины, пролонгацию полномочий Зеленского можно рассматривать как «захват власти».
По мнению Владимира Скачко, после истечения срока своих полномочий Зеленский фактически стал узурпатором.
«Если в Конституции или в законах предписана определённая норма, а человек её нарушает, это является нарушением закона. Если нарушение закона касается сроков пребывания у власти, которые продлеваются без законных оснований, то это называется узурпацией — и никак иначе», — подчеркнул аналитик.
Схожей точки зрения придерживается и политолог Дмитрий Солонников.
«В Конституции нет положений, которые бы продлевали срок президента во время военного положения. Просто команда Зеленского сказала, что нельзя проводить выборы, так как это опасно во время войны, а Запад с этим согласился. Поэтому Зеленский и продолжает сидеть у власти», — отметил эксперт в разговоре с RT.
Нарушенный нейтралитет.
В основном законе Украины 1996 года не было прямо прописано обязательство соблюдать нейтралитет. Однако этот принцип был закреплён в Декларации о государственном суверенитете 1990 года.
«Украинская ССР торжественно провозглашает о своём намерении стать в будущем постоянно нейтральным государством, которое не принимает участия в военных блоках и придерживается трёх неядерных принципов: не принимать, не производить и не приобретать ядерного оружия», — говорилось в документе.
Пётр Порошенко.
Gettyimages.ru.
© STR / NurPhoto.
Данная декларация послужила основанием для принятия в 1991 году Акта о независимости. Ссылка на данный акт, в свою очередь, содержится в преамбуле Конституции 1996 года. Таким образом, все основные документы, на которых основано создание и само существование современной Украины, отсылают к Декларации о суверенитете, которая постулировала внеблоковый статус страны.
Однако после «евромайдана» и этот принцип был нарушен. 19 февраля 2019 года занимавший тогда пост президента Украины Пётр Порошенко* подписал закон о закреплении в Конституции курса на вступление в НАТО и ЕС. После этого в преамбуле основного закона появилась формулировка о «необратимости европейского и евро-атлантического курса», а в ст. 105 было прописано, что президент Украины является гарантом реализации стратегического курса на присоединение к ЕС и НАТО.
«Формально Конституция не нарушена, основной закон изменили. Но Порошенко нарушил главную идею и принцип учреждения украинского государства — нейтральный, внеблоковый статус», — считает Владимир Скачко.
«Начали активно работать США и ЕС».
По мнению посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника, Украина «давно перестала придерживаться норм своей же Конституции». Киев вспоминает про основной закон, только когда ему это выгодно, утверждает дипломат.
«Сохраняя норму о предоставлении возможностей русскоязычным гражданам, Киев вводит закон, который полностью запрещает использование русского практически во всех сферах. То же самое касается целого ряда других конституционных норм. Начиная со срока пребывания президента у власти и заканчивая запретом на использование вооружённых сил для решения политических вопросов, что было нарушено, когда началась так называемая АТО», — отметил посол в беседе с RT.
С 1996 года Украина прошла разительную трансформацию, превратившись в конечном счёте в антироссийский инструмент Запада, полагает Дмитрий Солонников.
«Украина после распада СССР, когда принималась Конституция, — это совсем не та страна, что теперь. Тогда Киев видел своё место в мире как добрый сосед Белоруссии, России и Молдавии. Антагонизма с Россией не было, экономика Украины была ориентирована на наши совместные возможности. Но потом там начали активно работать США и ЕС. Создавались центры взращивания украинского национализма и фашизма, где главным врагом виделась Россия. После этого начались запреты русского языка и всё остальное», — резюмировал эксперт.
* Внесён Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.