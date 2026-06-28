Военная операция на Украине. Онлайн

Российские военнослужащие ликвидировали в зоне СВО офицера 6-го полка «Рейнджер» Сил специальных операций (ССО) Украины.
На подлете к Москве сбили 16 беспилотников.
Число погибших при ударе дрона ВСУ в Брянской области выросло до двух.
Основные события 28 июня — в онлайн-трансляции ТАСС.
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