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Рядовой ВС России уничтожил трех боевиков и прогнал штурмовую группу ВСУ

Рядовой ВС РФ Воротников уничтожил трех боевиков и прогнал штурмовую группу ВСУ.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Рядовой российских Вооруженных сил Владимир Воротников в ходе спецоперации обнаружил штурмовую группу ВСУ, уничтожил трех боевиков и прогнал остальных, сообщает Минобороны РФ.

Штурмовая группа Воротникова выполняла боевые задачи по уничтожению опорных пунктов, долговременных огневых сооружений, вооружения и военной техники противника.

В районе выполнения задачи рядовой обнаружил передвижение группы украинских боевиков. Он понаблюдал за ними, оценил их маршрут и скрытно занял выгодную огневую позицию.

«Действуя грамотно и хладнокровно, выждав необходимое время, пока вся штурмовая группа украинских боевиков окажется в секторе обстрела, рядовой Воротников прицельным огнем уничтожил троих украинских пехотинцев. Будучи внезапно атакованной, оставшаяся часть группы ВСУ отступила», — говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря грамотным и мужественным действиям Воротникова противник понес потери, была отбита атака украинских боевиков на российские позиции.