Поиск Яндекса
Ричмонд
+30°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МЧС: водитель пострадал при атаке БПЛА на грузовик в ЛНР

Водитель грузового автомобиля пострадал в результате атаки украинского беспилотника в Славяносербском муниципальном округе ЛНР. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по республике.

Источник: RT на русском

Водитель грузового автомобиля пострадал в результате атаки украинского беспилотника в Славяносербском муниципальном округе ЛНР. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по республике.

По данным ведомства, дрон ударил по грузовику в районе села Весёлая Гора, после чего автомобиль загорелся.

Пожарные ликвидировали возгорание. На месте происшествия работали пять сотрудников МЧС и одна единица техники.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что четыре человека были ранены в регионе в результате удара БПЛА ВСУ по точке быстрого питания.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше