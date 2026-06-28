МЧС: водитель пострадал при атаке БПЛА на грузовик в ЛНР

Водитель грузового автомобиля пострадал в результате атаки украинского беспилотника в Славяносербском муниципальном округе ЛНР. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по республике.
По данным ведомства, дрон ударил по грузовику в районе села Весёлая Гора, после чего автомобиль загорелся.
Пожарные ликвидировали возгорание. На месте происшествия работали пять сотрудников МЧС и одна единица техники.
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что четыре человека были ранены в регионе в результате удара БПЛА ВСУ по точке быстрого питания.
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МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше