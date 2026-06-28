«Угораздило пропустить»: Магомедов оправился от нокдауна и одержал победу, Алискеров разобрал оппонента на турнире UFC

В Баку состоялся второй в истории турнир UFC, в кард которого вошли поединки с участием трёх российских средневесов. Шарабутдин Магомедов в бою с Мишелем Перейрой побывал в нокдауне в стартовом раунде, но сумел переломить ход встречи и одержал победу. В свою очередь, Икрам Алискеров не оставил шансов Брунно Феррейре и взял верх единогласным решением судей. А вот Андрей Пуляев уже в первом отрезке позволил Нурсултону Рузибоеву провести удушающий приём.
Первым из россиян в октагоне Национальной гимнастической арены в Баку в рамках турнира UFC Fight Night 280 появился Андрей Пуляев, для которого поездка в столицу Азербайджана казалась едва ли не определяющей для карьеры. В ведущий промоушен планеты средневес пробился через Претендентскую серию Даны Уайта, но пока не смог проявить себя должным образом.
Поражение в дебютном поединке он закрыл победой эффектным техническим нокаутом над Ником Клейном. Однако затем матчмейкеры свели его с могучим камерунцем Атебой Готье, которого многие считают наследником легендарного соотечественника Фрэнсиса Нганну. Все три раунда африканец перебивал оппонента, несколько раз отправлял в нокдаун, но впервые в карьере в UFC взял верх лишь судейским решением.
В Баку Пуляеву организовали противостояние с опытным Нурсултоном Рузибоевым, за плечами которого в три раза больше противостояний, включая четыре победы при одном поражении в UFC. По мнению россиянина, по набору сильных качеств узбекистанец даже превосходил Готье, поэтому он заранее готовился к тому, что может потерпеть неудачу.
С первых секунд стало понятно, почему Пуляев скромно оценивал собственные возможности. На экваторе стартового раунда соперник, славящийся своими борцовскими навыками, перевёл отечественного атлета в партер. А на то, чтобы поставить точку, ушло меньше минуты. Забрав спину, он поймал момент и закрыл замок на шее оппонента. Сложное положение в момент захвата не позволило Пуляеву даже постучать рукой и сдаться, а рефери не стал вмешиваться и позволил Рузибоеву «усыпить» его.
Следующим российским средневесом в карде стал Икрам Алискеров, чей путь в UFC тоже пока получается тернистым. Дагестанца быстро стали расценивать как потенциального бойца топ-15 и даже топ-10 дивизиона. Однако схватки с рейтинговыми соперниками стали камнем преткновения для россиянина.
Во втором бою в промоушене он мог сойтись с Пауло Костой, но бразилец отказался выходить в клетку. Последовательно сорвались и встречи с Нассурдином Имавовым и Энтони Эрнандесом. Вместо них Икрам дрался с менее известными и статусными атлетами, которых отправлял в нокаут в первом раунде.
Возможность сойтись с действительно топовым оппонентом выпала два года назад, когда лиге пришлось в срочном порядке искать участника главного события вечера на дебютном турнире в Саудовской Аравии. Изначально Хамзат Чимаев должен был сойтись с Робертом Уиттакером, но был вынужден сняться. Алискеров заменил чеченца на коротком уведомлении. Риск не оправдался. Экстренная весогонка, резкая смена климатических условий и часовых поясов не позволили дагестанцу продержаться даже раунд.
Нокаут от австралийца он закрыл двумя победами, в том числе в изнурительной и близкой схватке с Чун Ён Паком. Теперь же отечественного самбиста свели с Брунно Феррейрой — базовым дзюдоистом по прозвищу Халк, который пять из шести побед в UFC одержал досрочно и совсем недавно входил в топ-15 рейтинга среднего веса.
Афиша намекала на явное противостояние борцовских стилей, однако почти сразу россиянин показал, что находится на совершенно другом уровне. Он обозначил давление и дважды подряд попытался перевести оппонента на канвас. Работал первым номером и в стойке, отбивая опорную ногу латиноамериканцу и демонстрируя разнообразие атак ногами. Несмотря на то что один из фронт-киков пришёлся в пах и вынудил судью дать Феррейре паузу на восстановление, фаворит продолжил придерживаться своей тактики: моментально выпрыгнул и попал коленом в голову, после чего тут же пошёл в борьбу, усадив соперника на настил.
Халк отбился, однако потратил изрядное количество сил и в следующем отрезке уже не поспевал за чужими атаками. Видимо, осознавая полное отсутствие перспектив, Брунно не придумал ничего лучше, как снова сигнализировать о попадании в пах. На этот раз рефери не прислушался, а Алискеров ответил на симуляцию очередным тейкдауном и едва не закрыл ногами треугольник на шее бразильца.
В итоге в заключительном раунде бразильцу для победы требовалось финишировать Икрама. Потому он полетел вперёд, но усталость и низкая скорость делали эти попытки неопасными.
Алискеров же, выждав момент, оформил очередной перевод, закрыл замок ногами на спине и начал искать возможность для проведения треугольника. Латиноамериканец смог выкрутиться из опасного положения, но до конца отрезка получал удары по голове и даже не пытался подняться.
Алискеров, понимая, что точно выиграет, за 30 секунд до гонга даже подразнил публику победным возгласом, а затем заслуженно взял верх единогласным решением.
Честь закрывать выступления российских средневесов выпала одному из самых эффектных и эпатажных бойцов — Шарабутдину Магомедову, ставшему участником со-главного события вечера.
В отличие от многих соотечественников, он сочетает яркие и порой кровавые поединки с грамотно выстроенным образом. Во время медиаактивностей атлет по прозвищу Пират регулярно подпитывает свой имидж цитатами в духе капитана Джека Воробья. В октагоне же не боится «идти на абордаж» и драться в стойке: в последней встрече с Марком-Андре Баррио он даже получил перелом носа, но закрыл обидное поражение от Майкла Пейджа и тоже обозначил претензии на попадание в рейтинги.
Равно как и Алискерову, решать свои задачи Шаре Буллету выпало против представителя Бразилии — опытного Мишеля Перейры, за плечами которого значилось почти 50 боёв. Южноамериканец — универсал, одержавший девять побед сабмишенами и 11 — нокаутами, потому на бумаге схватка выглядела для россиянина едва ли не более сложной, чем с Пейджем.
Тем не менее дагестанец не видел в оппоненте сильной угрозы и перед боем снова использовал свои традиционные пиратские афоризмы.
«Я в хорошем духе, заряжен показывать красивые и зрелищные поединки… В этот раз легко сделал вес. Свой корабль я уже пришвартовал, осталось пойти на абордаж, забрать сокровища и наполнить трюм золотом», — цитирует Магомедова «Матч ТВ».
Более того, на церемонии взвешивания он даже попытался заранее обозначить своё превосходство и схватил оппонента за шею, однако атлетов быстро разняли, попросив отложить конфликт до выхода в клетку.
Начало получилось для Пирата обескураживающим. После серии финтов и лоу-киков он пропустил мощный акцентированный выстрел с правой руки и оказался в нокдауне. Однако успеха на добивании Перейра не добился. Магомедов, лёжа на канвасе, отбивался ногами и не пытался подняться. Россиянин даже продемонстрировал редкий для смешанных единоборств приём: схватил оппонента за волосы и получил за это предупреждение от судьи.
Продолжив поединок в борьбе, бразилец перешёл в маунт и попытался выйти на удушающий со спины, но упустил преимущество и сам оказался снизу, пропустив на исходе раунда несколько ударов.
Во втором отрезке Шарабутдин продолжал наращивать преимущество и стал работать первым номером, завладев территориальным преимуществом. Благодаря более длинному размаху конечностей, россиянин не спешил сокращать дистанцию и выверено атаковал ногами.
Перейра в ответ попытался пройти в ноги, но несколько раз получил по печени и был вынужден ретироваться. Более того, у Перейры не получился и очередной удар с правой руки.
В итоге к заключительному отрезку счёт по раундам был ничейным, что явно подстёгивало противников сближаться и чаще атаковать. За две минуты до конца Мишель полетел в борьбу, но отдал позицию и на выходе получил случайный тычок в глаз. Для осмотра бразильца в октагон даже пригласили врача, однако намёка на прекращение боя не было, а с Магомедова не сняли очко.
После возобновления поединка россиянин разнообразнее атаковал, поймал оппонента коленом и не позволил совершить тейкдаун, а затем едва не отправил в нокдаун ударом хай-киком.
Благодаря небольшому перевесу по акцентированным попаданиям Магомедов одержал тяжелейшую победу единогласным решением рефери. После он похвалил Перейру за бой, но признался, что был готов к каждой из его заготовок.
«Всю работу от него ожидал, хотел поймать его правую руку, но как-то угораздило пропустить. Но я не отчаивался, мне нравилось дальше работать снизу. Думал, что зацеплю его подбородок, слишком прицеливался — это, наверное, не дало закончить бой досрочно. Возможно, если бы больше работал на очки, поймал бы быстрее. Скоро я заберу этот пояс. Моё пиратское сокровище никуда не уйдёт. Цель впереди, и ничто меня не остановит», — заявил Шара Буллет в октагон-интервью.