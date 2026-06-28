«Угораздило пропустить»: Магомедов оправился от нокдауна и одержал победу, Алискеров разобрал оппонента на турнире UFC

Афиша намекала на явное противостояние борцовских стилей, однако почти сразу россиянин показал, что находится на совершенно другом уровне. Он обозначил давление и дважды подряд попытался перевести оппонента на канвас. Работал первым номером и в стойке, отбивая опорную ногу латиноамериканцу и демонстрируя разнообразие атак ногами. Несмотря на то что один из фронт-киков пришёлся в пах и вынудил судью дать Феррейре паузу на восстановление, фаворит продолжил придерживаться своей тактики: моментально выпрыгнул и попал коленом в голову, после чего тут же пошёл в борьбу, усадив соперника на настил.