Franceinfo: в Париже за сутки на фоне аномальной жары умерли 109 человек

В Париже за сутки на фоне аномальной жары зарегистрировали 109 смертей против семи в среднем за аналогичный период года. Об этом сообщает Franceinfo со ссылкой на службу скорой медицинской помощи.
«В пятницу, 26 июня, когда температура воздуха в столице достигала почти 39 , за 24 часа умерли 109 человек», — говорится в статье.
Уточняется, что в статистику вошли только случаи смерти, зафиксированные сотрудниками скорой помощи на дому и в общественных местах. Смерти, произошедшие в больницах, в эти данные не включены.
По информации службы, за тот же период поступило около 3,4 тыс. вызовов, было зарегистрировано 30 остановок сердца. Также медики зафиксировали у одной из пациенток с гипертермией температуру тела 43,7 °C.
Ранее стало известно, что во Франции из-за жары погибли уже четверо детей.
Директор похоронного бюро Family Obsèques Фабьен Юге в интервью BFMTV сообщил, что из-за роста смертности на фоне аномальной жары морги в Париже оказались переполнены.