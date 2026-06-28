Новости СВО 28 июня: взятие Новоскелеватого, зачистка от ВСУ Лимана, удар по Конотопу и раскол G7

Сумская область 28 июня: бои на границе.
Штурмовики Армии России ведут стрелковые бои в Бачевске, а также Писаревке и Новой Сечи. В Сумском районе группировка «Север» продвинулась на 800 метров. В целом в Сумскую область Киев отправил мобилизованных, у которых букет заболеваний, которые гибнут на фоне наступления ВС РФ.
— Родственники военнослужащих 47-й ОМБр и 71-й ОАэМБр ВСУ сообщают в соцсетях, что на позициях массово гибнут военнослужащие, насильно мобилизованные с хроническими заболеваниями. При этом тела умерших остаются в земляных укреплениях, а солдат ВСУ записывают в списки пропавших без вести, — сообщили в «Севере».
БПЛА «Герань-2 сикер» ударили в Конотопе по подстанции 330 кВ. В Министерстве обороны Российской Федерации заявили, что в результате удара без электричества остались предприятия, работавшие на ВСУ.
Операторы БПЛА уничтожают личный состав и технику ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России.
Днепропетровская область 28 июня: освобождено Новоскелеватое.
Группировка войск «Восток» освободила населённый пункт Новоскелеватое. Это означает, что ВС РФ находятся на западном берегу реки Гайчур.
— Занятый рубеж создаёт условия для дальнейшего продвижения войск группировки «Восток» в Днепропетровской области, — заявили в Минобороны Российской Федерации.
Военный корреспондент Александр Коц считает, что ГрВ «Восток» создаёт плацдарм для продвижения не только по Днепропетровской области, но и к Запорожской.
— Новоскелеватое брали бойцы 36-й отдельной мотострелковой бригады 29-й армии. Подразделения «Востока» выбили противника с его позиций к западу от Гайчура и создали плацдарм для дальнейшего наступления. Отсюда можно наступать как на Покровское — важный логистический узел ВСУ, так и на запад по трассе Н15 в сторону Зелёной Долины и границы с Запорожской областью, — пишет Коц.
ДНР 28 июня: отступление ВСУ из Красного Лимана.
Военнослужащие ВС РФ зажали украинские подразделения в Константиновке. По словам командира гаубичного артиллерийского дивизиона 238-й артбригады Южной группировки войск с позывным Порог, по скоплению живой силы противника ведутся интенсивные обстрелы из гаубиц «Мста-Б» и «Гиацинт-Б», РСЗО «Торнадо-Г» и «Ураган».
— Мы не даём противнику пополнять войска в Константиновке, производить ротацию. Ну и не даём им выйти, — отметил Порог.
В окрестностях Константиновки операторы войск БпС 6-й МСД Южной группировки войск уничтожили немецкий танк Leopard.
— Первый удар помог однозначно идентифицировать боевую машину, обнажив соответствующие «немцу» элементы, ну, а после наших бойцов уже было не остановить. Удар за ударом — и маленькие FPV завалили танк окончательно, — рассказал военкор Евгений Поддубный.
Бои продолжаются в Красном Лимане. 67-я МСД ВС РФ взяла под контроль ещё 57 зданий и пять опорных пунктов. ВКС РФ нанесли удар по отступающим подразделениям 60-й ОМбР ВСУ. В Красном Лимане украинские войска пытаются избежать столкновения с Армией России.
— Враг не пытается даже вступить в стрелковый контактный бой. Такое замечается очень-очень редко. К примеру, если взять промежуток последнего месяца, такого ещё не было. А если и было, то они сразу же сдаются в плен, — сообщил командир 31-го МСП группировки «Запад» с позывным Восход.
Карта СВО на 28 июня 2026 года.
Уничтожение МиГ-29 в Николаевской области: чёрный день ВСУ.
Воздушные силы Украины потеряли два истребителя МиГ-29 на аэродроме Вознесенск в Николаевской области. Удар по ним производился с помощью БПЛА «Герань-4 сикер». По данным Министерства обороны России, один самолёт был поражён в железобетонном укрытии, а второй — когда находился на заправке.
Кроме МиГ-29 уничтожены топливозаправщик, специальный автомобиль АПА — 5Д, а также ликвидирован лётный и инженерно-технический состав.
Уничтожение МиГ-29 ВСУ в Николаевской области. Видео © Telegram / Минобороны России.
Раскол в G7 по Украине: Трамп утратил доверие.
Издание Axios сообщает, что лидеры стран «Большой семёрки» не верят президенту США Дональду Трампу по вопросу давления на Россию. Хотя американский лидер говорил о возможности пересмотра договорённостей, достигнутых в Анкоридже.
— Трамп был скептически настроен ко всему, что касалось Путина, и говорил о давлении на Россию, но другие лидеры не верят, что он действительно что-то предпримет, — рассказал один из чиновников, присутствовавший на встрече.
В рамках соглашений в Анкоридже Трамп согласился на то, что Донбасс, а именно ДНР и ЛНР, останутся под контролем России при заключении мирного соглашения.
Итоги предыдущего дня и подробный анализ — в нашей сводке за 27 июня.