Новости СВО 28 июня: взятие Новоскелеватого, зачистка от ВСУ Лимана, удар по Конотопу и раскол G7

— Новоскелеватое брали бойцы 36-й отдельной мотострелковой бригады 29-й армии. Подразделения «Востока» выбили противника с его позиций к западу от Гайчура и создали плацдарм для дальнейшего наступления. Отсюда можно наступать как на Покровское — важный логистический узел ВСУ, так и на запад по трассе Н15 в сторону Зелёной Долины и границы с Запорожской областью, — пишет Коц.