В Венесуэле из-под завалов спустя 70 часов спасли 11-летнего мальчика

Спасатели извлекли живым из-под завалов в Венесуэле 11-летнего мальчика, который провёл там около 70 часов после разрушительного землетрясения. Об этом сообщили в Минобороны Колумбии.
«Это настоящее чудо! Моисес был спасён живым… Эта операция вселяет надежду и укрепляет стремление продолжать поиски выживших», — говорится в публикации министерства в соцсети X.
Ранее RT поговорил с девушкой из Венесуэлы, которая провела два дня под завалами и выжила. На неё рухнул дом во время землетрясения.
В Венесуэле в ночь на 25 июня произошли серии мощных подземных толчков. По последним данным, 1430 человек погибли, 3328 пострадали.