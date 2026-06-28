Трамп треплет, Зеленский бредит, а мы берём Сумщину: как «дух Анкориджа» отправили в нокаут

На самом деле есть только одно реальное понимание, что договариваться с беспринципными кидалами из США не имеет никакого смысла. Начиная с того, что для них «честь» и «репутация» — это пустой звук и они просто не понимают, что дипломатия всегда базировалась на соблюдении достигнутых договорённостей (жизнь за лужей приучила их к безнаказанности). И заканчивая тем, что их Конгресс и дипстейт будут саботировать любые соглашения, даже если они будут заключены (а Трамп никогда ничего не сможет сделать по этому поводу, тотальная управленческая импотенция). Плюс любой следующий президент США может отменить любые соглашения предыдущих по принципу «А мне не нравится» (как это сделал сам Трамп с целым рядом международных договоров).