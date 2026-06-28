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В ДНР сообщили о двух погибших и восьми пострадавших за сутки из-за атак ВСУ

Два мирных жителя погибли, ещё восемь человек, включая подростка, получили ранения за минувшие сутки в результате ударов ВСУ по территории ДНР. Об этом сообщили в управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства республики.

Два мирных жителя погибли, ещё восемь человек, включая подростка, получили ранения за минувшие сутки в результате ударов ВСУ по территории ДНР. Об этом сообщили в управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства республики.

По данным ведомства, за сутки было зафиксировано 11 вооружённых атак.

Повреждения получили два жилых дома, грузовые и легковые автомобили, а также два объекта гражданской инфраструктуры.

Ранее стало известно, что три муниципалитета Белгорода подверглись атакам ВСУ.

Также украинский дрон атаковал город Рыльск Курской области, ранение получил 66-летний мужчина.