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Министр нацбезопасности Израиля назвал сделку с Ливаном исторической ошибкой

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир назвал исторической ошибкой соглашение с Ливаном. Он заявил, что сделка даст группировке «Хезболла» передышку, после которой боевики вновь начнут борьбу с Израилем.

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир назвал исторической ошибкой соглашение с Ливаном. Он заявил, что сделка даст группировке «Хезболла» передышку, после которой боевики вновь начнут борьбу с Израилем.

Господин Бен-Гвир объяснил свою позицию тем, что Бейрут не сможет взять боевиков под контроль. Он утверждает, что члены «Хезболлы» входят в правительство Ливана, а сама регулярная армия республики пронизана сторонниками этого движения.

Политик заявил, что потребовал от премьер-министра Биньямина Нетаньяху провести голосование в правительстве за отмену соглашения. «Только солдаты ЦАХАЛ уничтожат “Хезболлу” — никакая другая сила не сделает этого за нас», — написал господин Бен-Гвир в Telegram.

Израиль и Ливан подписали соглашение об урегулировании конфликта в пятницу. Бейрут обязался восстановить контроль над всей территорией страны, разоружить «негосударственные вооруженные группы» и провести «демонтаж связанной с ними инфраструктуры». Документом власти подтвердили желание «жить в мире» и «взаимное желание жить в безопасности как соседствующие суверенные государства». Перед подписанием стороны провели четырехдневные переговоры в Вашингтоне.

Подробнее — в материале «Ъ» «Позицию Бейрута сверяют с картой».

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