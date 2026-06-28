Министр нацбезопасности Израиля назвал сделку с Ливаном исторической ошибкой

Израиль и Ливан подписали соглашение об урегулировании конфликта в пятницу. Бейрут обязался восстановить контроль над всей территорией страны, разоружить «негосударственные вооруженные группы» и провести «демонтаж связанной с ними инфраструктуры». Документом власти подтвердили желание «жить в мире» и «взаимное желание жить в безопасности как соседствующие суверенные государства». Перед подписанием стороны провели четырехдневные переговоры в Вашингтоне.