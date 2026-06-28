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СМИ: полиция Берлина применила водометы для охлаждения жителей

Tagesspiegel: полиция Берлина применила водометы для охлаждения жителей.

Источник: © РИА Новости

БЕРЛИН, 28 июн — РИА Новости. Полиция Берлина использовала в субботу водометы для охлаждения жителей и туристов в центре города на фоне аномальной жары, сообщает газета Tagesspiegel.

«Берлинская полиция курсирует по городу с двумя водометами, чтобы помочь людям охладиться», — говорится в сообщении.

Уточняется, что первой остановкой стали Бранденбургские ворота, где полиция израсходовала два резервуара с водой по 9 тысяч литров, после чего машины дозаправились и направились на Постдамскую площадь.

На фоне жары в субботу в Берлине был установлен новый температурный рекорд. По предварительным данным Немецкой метеорологической службы, на метеостанции в районе Темпельхоф температура воздуха достигла 39,9 градуса Цельсия, превысив предыдущий рекорд в 38,9 градуса, установленный в августе 2015 года.