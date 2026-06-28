Великобритания вновь осталась без единой многоцелевой атомной подводной лодки в море, сообщает UK Defence Journal (UKDJ), изучив открытые данные. По данным издания, ни одна из боеспособных подводных лодок Королевского флота в настоящее время не находится на патрулировании.
Из всех подводных лодок класса Astute, состоящих на вооружении, две фактически неактивны на базе Фаслейн на реке Клайд после длительного периода нахождения вне воды. Еще две проходят длительное глубокое обслуживание в Девонпорте — единственной верфи в стране, способной проводить такие работы на атомных подводных лодках. Единственная лодка, вернувшаяся из моря в последние недели, сейчас находится в Девонпорте в процессе послепоходового обслуживания и не готова к новому развертыванию.
Ситуация имеет стратегическое значение, пишет UKDJ, поскольку многоцелевые подводные лодки являются важнейшим инструментом для скрытного наблюдения за российскими кораблями в Северной Атлантике, а также для защиты стратегических ракетоносцев. Это единственные платформы в британском флоте, способные запускать крылатые ракеты Tomahawk.
В Минобороны Британии изданию заявили, что не комментируют состояние подводных сил, однако подчеркнули, что территориальные защищены другими средствами.
До этого начальник штаба ВМС Британии Гвин Дженкинс заявил, что британский флот тратит треть своего времени на борьбу с «российской угрозой». Он прокомментировал текущую ситуацию из-за обеспокоенности общественности тем, что ВМФ не принимает никаких мер в отношении судов, курсирующих вблизи Великобритании, включая попадающие под санкции нефтяные танкеры теневого флота, а также в преддверии ожидаемого объявления о финансировании обороны, в рамках которого, по прогнозам, будут выделены средства на создание гибридного военно-морского флота.
Президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Россия не угрожает Европе и не имеет причин воевать с ней.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».