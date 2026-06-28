Скептически настроенный Трамп хочет отказаться от достигнутых в Анкоридже договорённостей

Что случилось с переговорами России и США и куда пропал «дух Анкориджа», накануне проанализировал бывший помощник министра обороны США, экс-посол в Саудовской Аравии, переводчик Ричарда Никсона во время исторического визита в Китай в 1972 году Чез Фриман. Он указал на то, что сегодня в Вашингтоне нет единого механизма принятия внешнеполитических решений.