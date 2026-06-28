Скептически настроенный Трамп хочет отказаться от достигнутых в Анкоридже договорённостей

«Трамп дал понять, что может отказаться от “анкориджских договоренностей”, в соответствии с которыми США приняли требование России о том, что в рамках любой сделки они будут контролировать Донбасс», — сказано в публикации.
При этом во время встречи лидеров «Большой семёрки» американский президент демонстрировал скептическое отношение ко всему, что касается Российской Федерации и, в частности, лидера РФ Владимира Путина, пишет издание.
Что случилось с переговорами России и США и куда пропал «дух Анкориджа», накануне проанализировал бывший помощник министра обороны США, экс-посол в Саудовской Аравии, переводчик Ричарда Никсона во время исторического визита в Китай в 1972 году Чез Фриман. Он указал на то, что сегодня в Вашингтоне нет единого механизма принятия внешнеполитических решений.
По мнению Фримана, «дух Анкориджа» всегда был скорее медийной конструкцией, чем реальностью. Любые последующие шаги должны были предприниматься лично Дональдом Трампом. Но американский лидер этого не сделал.
Накануне госсекретарь США Марко Рубио заявил, что на аляскинском саммите соглашений по украинскому урегулированию не было — «были лишь предложения». В то же время Америка готова играть на переговорах конструктивную роль, добавил госсекретарь.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская сторона ждет ясности от американской: из Вашингтона до Кремля до сих пор не довели, действительно ли позиция Трампа по Украине изменилась в ее пользу.
Удалось ли европейцам втянуть Трампа в свою линию на «стратегическое поражение» России, читайте здесь на KP.RU.
Напомним, вечером 15 августа 2025 в американском штате Аляска, на авиабазе Эльмендорф-Ричардсон в городе Анкоридж состоялась встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
Полное видео пресс-конференции Путина и Трампа по итогам встречи в Анкоридже здесь на KP.RU.