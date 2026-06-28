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ВС РФ ликвидировали офицера полка «рейнджеров» ВСУ

Российские военнослужащие ликвидировали в зоне СВО офицера 6-го полка «рейнджера» Сил специальных операций (ССО) Украины.

Источник: Аргументы и факты

В зоне проведения специальной военной операции российские военные уничтожили офицера 6-го полка «Рейнджер» Сил специальных операций Украины. Об этом сообщили представители российских силовых структур, пишет ТАСС.

По их данным, вместе с украинским офицером Павлом Антоненко был ликвидирован и грузинский наемник Георгий Дамения, принимавший участие в боевых действиях на стороне ВСУ.

Дополнительные обстоятельства произошедшего и место проведения операции не уточняются. Информация о потерях была озвучена со ссылкой на источники в российских силовых ведомствах.

Ранее объекты топливно-энергетического комплекса на подконтрольной ВСУ территории Запорожской области были поражены российскими БПЛА.

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