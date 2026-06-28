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Tagesspiegel: в Берлине полиция начала охлаждать людей водомётами из-за жары

Полиция Берлина начала использовать водомёты, чтобы помочь жителям и туристам перенести аномальную жару. Об этом сообщает Tagesspiegel.

Полиция Берлина начала использовать водомёты, чтобы помочь жителям и туристам перенести аномальную жару. Об этом сообщает Tagesspiegel.

По данным издания, первыми остановками водомётов стали Бранденбургские ворота и Потсдамская площадь. Полицейские израсходовали по меньшей мере 18 тыс. л воды.

Кроме того, сообщается, что на фоне жары в Германии, по предварительным данным Немецкой метеорологической службы, вновь был побит температурный рекорд: на станции Древиц в земле Саксония-Анхальт зафиксировали 41,5 °C. Официальное подтверждение рекорда ожидается после проверки измерений.

Tagesspiegel также пишет, что высокая температура повредила покрытие нескольких немецких автомагистралей. Из-за этого на ряде участков трасс были введены ограничения и временные перекрытия движения.

Ранее стало известно, что в Париже за сутки на фоне аномальной жары зарегистрировали 109 смертей против семи в среднем за аналогичный период года.