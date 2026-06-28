Tagesspiegel: в Берлине полиция начала охлаждать людей водомётами из-за жары

Кроме того, сообщается, что на фоне жары в Германии, по предварительным данным Немецкой метеорологической службы, вновь был побит температурный рекорд: на станции Древиц в земле Саксония-Анхальт зафиксировали 41,5 °C. Официальное подтверждение рекорда ожидается после проверки измерений.