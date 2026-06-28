Полк ВСУ «Скала» пригрозил журналистам смертью за расследование

Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила о новом случае исчезновения военнослужащего штурмового полка ВСУ «Скала». По словам парламентария, речь идёт о брате её знакомой, который после мобилизации прошёл базовую военную подготовку и был направлен в подразделение, но на третий день после завершения курса перестал выходить на связь. Парламентарий утверждает, что о подобных инцидентах знают президент Владимир Зеленский, главком ВСУ Александр Сырский и правоохранительные органы, включая Госбюро расследований.