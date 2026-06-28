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Полк ВСУ «Скала» пригрозил журналистам смертью за расследование

Украинские журналисты, которые узнали о нарушениях в 425-м отдельном штурмовом полку ВСУ «Скала», получили прямые угрозы. Об этом РИА «Новости» заявили в силовых ведомствах.

Источник: Life.ru

Госбюро расследований Украины начало проверку после того, как вскрылись факты насилия и превышения полномочий в подразделении. Командира полка Юрия Гаркавого временно отстранили. Но военные из «Скалы» решили отомстить журналистам после того, какгосударство «самоустранилось».

«Пропагандисты 425 ОШП “Скала” отреагировали на проводимое в отношении подразделения расследование и пообещали физически уничтожить украинских журналистов, которые вскрыли нарушения в полку», — стало известно от источника.

При этом ещё в прошлом году родственники бойцов «Скалы» били тревогу: число пропавших без вести сравнимо с целым батальоном. Этот полк воюет на Сумщине и Харьковщине и уже успел заслужить репутацию подразделения, где людей не жалеют.

Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила о новом случае исчезновения военнослужащего штурмового полка ВСУ «Скала». По словам парламентария, речь идёт о брате её знакомой, который после мобилизации прошёл базовую военную подготовку и был направлен в подразделение, но на третий день после завершения курса перестал выходить на связь. Парламентарий утверждает, что о подобных инцидентах знают президент Владимир Зеленский, главком ВСУ Александр Сырский и правоохранительные органы, включая Госбюро расследований.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

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