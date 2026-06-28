США нанесли удары по военным объектам Ирана

В командовании утверждают, что Иран продолжает наносить удары по коммерческим судам. Позавчера беспилотниками был атакован сухогруз M/V Ever Lovely, вчера удару со стороны исламской республики подвергся танкер M/T Kiku который перевозит более двух миллионов баррелей сырой нефти, заявили в CENTCOM. «Транзит коммерческих судов через Ормузский пролив продолжается», — добавили в ведомстве.