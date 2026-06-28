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США нанесли удары по военным объектам Ирана

Вооруженные силы США атаковали территорию Ирана, сообщило Центральное командование американской армии (CENTCOM). Это стало ответной мерой на «продолжающуюся агрессию Ирана против коммерческого судоходства» в Ормузском проливе.

Вооруженные силы США атаковали территорию Ирана, сообщило Центральное командование американской армии (CENTCOM). Это стало ответной мерой на «продолжающуюся агрессию Ирана против коммерческого судоходства» в Ормузском проливе,

Военная авиация США нанесла удары по объектам военной наблюдательной инфраструктуры Ирана, системам связи, позициям ПВО, местам хранения беспилотников и средства постановки морских мин.

В командовании утверждают, что Иран продолжает наносить удары по коммерческим судам. Позавчера беспилотниками был атакован сухогруз M/V Ever Lovely, вчера удару со стороны исламской республики подвергся танкер M/T Kiku который перевозит более двух миллионов баррелей сырой нефти, заявили в CENTCOM. «Транзит коммерческих судов через Ормузский пролив продолжается», — добавили в ведомстве.

Вчера ночью США и Иран также обменялись ударами. Американская авиация атаковала склады иранских дронов и ракет, а также прибрежные радиолокационные станции, а КСИР отчитался об ударе по позициям американских войск. После этого Иран обвинил США в «вопиющем нарушении» мирного соглашения, которое стороны подписали в середине июня.

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