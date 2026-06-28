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IRIB: в районе Сирика в Иране были слышны несколько взрывов

В районе населённого пункта Тахруи близ иранского города Сирик были слышны несколько взрывов. Об этом сообщает IRIB.

В районе населённого пункта Тахруи близ иранского города Сирик были слышны несколько взрывов. Об этом сообщает IRIB.

По данным корреспондента гостелерадиокомпании, ссылающегося на осведомлённый военный источник, взрывы были связаны с попаданием нескольких снарядов в телекоммуникационную вышку.

Ранее Министерство иностранных дел Ирана заявило, что удары США по объектам на юге страны являются нарушением меморандума о взаимопонимании и международного права.

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