IRIB: в районе Сирика в Иране были слышны несколько взрывов

В районе населённого пункта Тахруи близ иранского города Сирик были слышны несколько взрывов. Об этом сообщает IRIB.
По данным корреспондента гостелерадиокомпании, ссылающегося на осведомлённый военный источник, взрывы были связаны с попаданием нескольких снарядов в телекоммуникационную вышку.
Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.Читать дальше