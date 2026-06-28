Bild: рейтинг входящей в правящую коалицию ФРГ партии СДПГ упал до 12%

Перспективы возможных вариантов коалиции тоже выглядят мрачно. Реалистичным смотрится потенциальный союз блока ХДС/ ХСС, СДПГ и «Зеленых» с 47%, чего достаточно для парламентского большинства. У АдГ и ХДС/ХСС вместе было бы 51%, но консерваторы официально исключает сотрудничество с «Альтернативой для Германии». Кроме того, 14% голосов приходятся на партии, которые не преодолевают пятипроцентный барьер. Из-за этого планка, необходимая для формирования большинства, снижается. Сейчас любому союзу требуется набрать чуть более 43% голосов, чтобы получить большинство мест в парламенте.