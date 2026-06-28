Bild: рейтинг входящей в правящую коалицию ФРГ партии СДПГ упал до 12%

БЕРЛИН, 28 июня. /ТАСС/. Рейтинг Социал-демократической партии Германии (СДПГ), которая входит в правящую коалицию ФРГ, упал до 12%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологическим институтом INSA по заказу газеты Bild.
По его данным, уровень поддержки социал-демократов продолжает снижаться. СДПГ потеряла еще 1 процентный пункт (п. п.) и теперь набирает только 12%. Если бы выборы в Бундестаг (парламент ФРГ) состоялись в ближайшее воскресенье, партия оказалась бы позади «Зеленых» (13%) и далеко позади «Альтернативы для Германии» (АдГ), которая и на этой неделе остается самой мощной политической силой с 29%. Блок ХДС/ХСС набрал бы 22%, а Левая партия заручилась бы поддержкой 10% опрошенных.
Таким образом, по сравнению с выборами в Бундестаг, прошедшими 23 февраля 2025 года (где партия набрала 16,4%, что стало ее исторически худшим результатом), СДПГ потеряла еще более 4 п. п. Вместе ХДС/ХСС и СДПГ набирают всего 34% — ровно столько СДПГ получила в одиночку на парламентских выборах 2005 года при тогдашнем канцлере Герхарде Шрёдере. Более того, с момента выборов в Бундестаг 2025 года коалиция в составе блока ХДС/ХСС и СДПГ потеряла почти каждого четвертого избирателя.
Перспективы возможных вариантов коалиции тоже выглядят мрачно. Реалистичным смотрится потенциальный союз блока ХДС/ ХСС, СДПГ и «Зеленых» с 47%, чего достаточно для парламентского большинства. У АдГ и ХДС/ХСС вместе было бы 51%, но консерваторы официально исключает сотрудничество с «Альтернативой для Германии». Кроме того, 14% голосов приходятся на партии, которые не преодолевают пятипроцентный барьер. Из-за этого планка, необходимая для формирования большинства, снижается. Сейчас любому союзу требуется набрать чуть более 43% голосов, чтобы получить большинство мест в парламенте.
Опрос проводился с 22 по 26 июня. В нем приняли участие 1 204 человека.